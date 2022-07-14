الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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صور مؤثرة.. عملية إنقاذ بطولية لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند

منذ 33 دقيقة
عملية إنقاذ بطولية لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند

عملية إنقاذ بطولية لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند (رويترز)

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شارك أطباء بيطريون وموظفو حديقة في تايلاند في عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها استُخدمت فيها رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التي كانت فاقدة الوعي.

جرت عملية الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة في إقليم ناخون نايوك بوسط البلاد يوم الأربعاء، بعد أن سقط الفيل الرضيع البالغ من العمر سنة واحد في حفرة لتصريف المياه على جانب الطريق.

وقفت أنثى الفيل حيرى على الحفرة وهي تراقب رضيعها، وقال موظفو الحديقة الوطنية إنهم اضطروا لتخديرها تجنبا لخطر هجومها عليهم وحتى يتسنى لهم إنقاذ الصغير، لكنها سقطت أيضا في نفس الحفرة بعد فترة وجيزة من تخديرها.

استخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم من الحفرة ثم صعدوا فوقها لإجراء عملية إنعاش لقلبها، في الوقت الذي كان فيه الحفار يجرف الأرض حتى يتسنى خروج الرضيع الصغير الذي بدت عليه علامات القلق عبر المنحدر الذي يكسوه الوحل.

وبعد إنقاذه، التقم الرضيع ثدي أمه التي استفاقت على الفور وعادا معا إلى البرية.

 

Rescue workers use a crane to lift up a mather elephant after it fell into a manhole in Khao Yai National Park, Nakhon Nayok province, Thailand, July 13, 2022. REUTERS/Taanruuamchon

Rescue workers perform CPR for a mother elephant after it fell into a manhole in Khao Yai National Park, Nakhon Nayok province, Thailand, July 13, 2022. REUTERS/Taanruuamchon

Rescue workers use an excavator as they rescue an elephant calf after it fell into a manhole in Khao Yai National Park, Nakhon Nayok province, Thailand, July 13, 2022. REUTERS/Taanruuamchon

    المصدر :
  • رويترز

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