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صور.. مائدة إفطار في مصر بطول 8 كيلومتر ولكن "من دون طعام"!

منذ 7 دقائق
مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم أطول مائدة إفطار بطول 8 كيلو مترات على ساحل مدينة العريش

مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم أطول مائدة إفطار بطول 8 كيلو مترات على ساحل مدينة العريش

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نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية أطول مائدة إفطار بطول 8 كيلو مترات على ساحل مدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وكان من اللافت أن مائدة الإفطار الطويلة كانت من دون طعام واقتصرت على التمر والماء فقط تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني المصري بالعريش في تنظيم الإفطار الذي جاء تحت شعار “أهلنا أولى مننا”، بجانب النقابات المهنية والنوادي ومراكز الشباب والرياضة.

كما جرى تجهيز 100 ألف وجبة “إفطار وسحور”، وتم إرسالها إلى أهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني صباح الجمعة.

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