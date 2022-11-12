صور مروعة.. مصرع 24 شخصاً جراء غرق حافلة في الدقهلية شرقي مصر

هزت محافظة الدقهلية شرقي مصر، (السبت 12-11-2022) فاجعة انقلاب حافلة وغرقها في إحدى الترع، راح ضحيتها 24 شخصاً

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري “أسفر الحادث عن عدد 7 حالات إصابة وعدد 24 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى”.

ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.وأضافت أنها انتقلت لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب فى الحادث”.

وتابعت النيابة العامة أنه باستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وعليه قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل نهائى له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التى تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقى الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.ومن جانبها قررت وزارة التضامن الاجتماعي “رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الحافلة، إلى 100 ألف جنيه [حوالي 4100 دولار]، بدلا من 50 ألف.