“صور مسيئة” للقرآن الكريم من داخل لعبة شهيرة جداً.. هل كانت مقصودة؟!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر إهانة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة المنتشرة بكثرة في الدول العربية، وخاصة الخليجية.

حيث ظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة “كول أوف ديوتي call of duty”، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.

ويبدو وأن طور الزومبي عاد من جديد ليجلب الانتباه ويُثير الدهشة مرة أخرى، حيث تَمكن أحد اللاعبين والذي يُعرف باسم BKTO0R من العثور على صفحات من القرآن الكريم كما تُشاهدون بالأسفل خلال أحد خرائط طور الزومبي باللعبة.

وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذارا رسميا للمسلمين.

a couple of pages from “holy QURAN” thrown on the ground , that’s insulting our religion ( ISLAM ) , and it’s not the first time

Shame on you COD !! @CallofDuty pic.twitter.com/o0ckh1GKk2

