صور.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”.

وظهرت ميريام فارس بإطلالة مكشوفة بتوب هاف ستومك باللون الأخضر، لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها.

وأحدث أعمال ميريام فارس أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، كما طرحت فيلمًا وثائقيا بعنوان “غدارة يا دنيا”، يونيو/ حزيران الماضي.

واستعرضت ميريام فارس في فيلمها الوثائقي قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني “ديف” في ظل جائحة كورونا.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر “داني” في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي في ظل تفشي الجائحة العام الماضي.

وكانت ميريام فارس علقت عن سبب توقفها عن نشر صور نجلها معلقة في تصريحات تليفزيونية مؤخرا قائلة : “لأنه كبر خلاص وشكله وملامحه بقى واضحين، كان ظهر معي وهو صغير في كليب أغنية (غافي) أنا وجايدن، وبقى يروح المدرسة وبيظهر مع المجتمع وبحب انه يعيش طبيعي”.