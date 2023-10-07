صور.. هنا الزاهد تتألق وتخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة جذابة، حازت على إعجاب متابعيها.

وكانت هنا الزاهد قد هنأت زوجها أحمد فهمي، على نجاح مسلسل سفاح الجيزة.

وشاركت هنا الزاهد البوستر الدعائي لمسلسل سفاح الجيزة، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “إنستغرام”.

وعلقت عليه قائلة: “فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جداً نفسياً من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل”.

مسلسل“سفاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله.