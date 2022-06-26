الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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صور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

منذ ساعة واحدة
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة.

ونشرت هيفاء، عبر حسابها على تطبيق “أنستقرام” مجموعة صور جديدة، وظهرت في أحدث إطلالاتها مرتدية فستانا أنيقا باللون الأسود، وأرفقت الصور بتعليق قصير قالت خلاله: “حب أكثر.. قلق أقل”.

وأبدى فريق من الجمهور إعجابه بإطلالة هيفاء وهبي، حيث علق أحد المتابعين: “الجمال عدى الكلام، وعدى نفسه أصلا”، وأضاف آخر: “جميلة جدا جدا”، وكتب ثالث: “بجد حلوة أوي”، فيما اكتفى متابع رابع بوضع قلوب حمراء، للتعبير عن حبه وإعجابه بالنجمة اللبنانية.

وعادت هيفاء وهبي مؤخرا للسينما بفيلم يحمل عنوان “أشباح أوروبا” ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، عباس أبوالحسن، والعمل من إخراج محمد حماقي.

وكان من المقرر عرض الفيلم في سباق عيد الفطر الماضي، وفي اللحظة الأخيرة خرج من المنافسة، وتم تأجيل عرضه إثر خلافات شديدة بين هيفاء ومنتج الفيلم محمد الوزيري، أدت لمنع إصدار تراخيص بعرضه تجاريا.

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