الأثنين 15 محرم 1443 ﻫ - 23 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. وفاة أطول رجل في أمريكا

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2021 10:44 مساءً
إيغور فوفكوفينسكي

إيغور فوفكوفينسكي

A A A
طباعة المقال

توفي الشاب الأمريكي ذو الأصول الأوكرانية، إيغور فوفكوفينسكي، أطول شخص في الولايات المتحدة، بولاية مينيسوتا، عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلة فوفكوفينسكي إنه توفي متأثراً بأمراض القلب، الجمعة، في عيادة مايو بروتشستر بولاية مينيسوتا، وفقاً لشبكة “روسيا اليوم” الإخبارية.

وتسبب ورم كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة “ستار ترييون أوف مينيابوليس”، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي

وظهر فوفكوفينسكي في برنامج “دكتور أوز شو”، واستدعاه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتدياً قميصاً كتب عليه “أكبر مؤيد لأوباما في العالم”.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح وكريستيانو رونالدو
    محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو
    انجو ريحان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ما يهمني حالياً الأمور الانسانية وليس الفنية
    طفل رضيع (تعبيرية)
    مأساة في أحد المشافي الروسية.. طبيبة تنتزع رضيعاً من أمه وترميه من النافذة!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    التين يحتوي على مضادات للفطريات والأكسدة
    4 فوائد للتين لا غنى عنها
    ميليشيا حزب الله
    مكافأة أميركية.. 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مستشار حسن نصر الله
    الهربس
    طبيبة تحذر من فيروس الهربس.. قد يسبب السرطان!