صور وفيديو.. اكتشاف عمره 4500 عام في منطقة عربية يحل أحد أكثر ألغاز الحروب المحيرة

توصلت دراسة جديدة أن السكان القدماء في إحدى المناطق العربية قد هجّنوا مخلوقا بهدف الاستخدامات الحربية قبل حوالي 4500 عام، أي قبل تربية الأحصنة بحوالي 500 عام تقريبا.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يحل أحد أكثر الالغاز التي حيرت علماء التاريخ حول طبيعة الحيوانات التي جرت العربات الحربية الثقيلة في تلك الحقبة القديمة جدا، حيث لم يروض الإنسان الأحصنة فيها.

وأدى تحليل الحمض النووي القديم من عظام الحيوانات المكتشفة في مناطق شمالي سوريا، إلى جواب عن هذا السؤال القديم، حيث جرت حيوانات قوية العربات الحربية والعتاد الحربي الثقيل.

وبحسب الدراسة الجديدة، فقد استخدم سكان بلاد ما بين النهرين (منطقة تمتد من سوريا إلى العراق وبعض المناطق جنوبي تريكا) طريقة التهجين لإنتاج حيوانات قادرة على تنفيذ هذه المهمة القاسية.

“بعد دراسة الهياكل العظمية، علمنا أنها مجموعة، حيوانات شبيهة بالحصان، لكنها ليست أحصنة، كما أنها لم تتناسب مع قياسات الحمير ولم تتناسب مع قياسات الحمير البرية السورية… لذلك كانوا (الحيوانات المكتشفة) مختلفين إلى حد ما، لكن لم يكن الفرق واضحا”.

أظهرت الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة “Science Advances” العلمية، أن السكان القدماء في تلك المناطق هجنوا حيوان يطلق عليه العلماء اسم “الكونغاس” أو (Kungas )، وهو حيوان هجين من الحمير المستأنسة والحمير البرية، وكانت قوية وسريعة مع هدوء الحمار المنزلي (المدجن) وقوة وسرعة ذكر حمار بري سوري، أو “Hemione”، وهو صنف من الخيليات عاشت في المنطقة.

وتشير السجلات القديمة، بحسب المقال المنشور في مجلة “Live Science” العلمية، إلى أن حيوانات الكونغاس أو الكونجاس هي حيوانات ذات قيمة عالية ومكلفة للغاية، وهو ما يمكن تفسيره من خلال عملية تكاثرها الصعبة إلى حد ما، بحسب العلماء.

الأمر الذي زاد من حدة المشكلة، بسحب العلماء، هون أن هذا الحيوان الهجين كان عقيما، لذلك كان لابد من إنتاجه عن طريق تزويج أنثى حمار منزلي مع ذكر حمار بري، والذي كان من الصعب أسره في البراري.

تم ذكر الكونغاس في العديد من النصوص القديمة في الكتابة المسمارية على ألواح طينية من بلاد ما بين النهرين، وقد تم تصويرها في الرسوم مع العربيات الحربية المزودة بأربع عجلات والموجودة على إحدى أشهر اللوحات التي تحمل اسم “Standard of Ur” الشهيرة، وهي فسيفساء سومرية تعود إلى حوالي 4500 عام وهي معروضة الآن في المتحف البريطاني في لندن.

