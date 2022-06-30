الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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صور وفيديو.. جورج وسوف يفاجئ الجمهور أثناء حفله في السعودية

منذ 41 دقيقة
جورج وسوف

جورج وسوف

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تفاجأ جمهور الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الخميس، بسبب ظهوره في أحدث حفلاته الغنائية، والذي أحياه في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن “موسم جدة”.

وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح “ليالينا-بنش مارك”، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.

وفي الحفل، توجه جورج وسوف بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة، منها “خسرت كل الناس”، و”علم قلبي الشوق”، و”الهوى سلطان”، و”سهرت الليل”.

وشارك جورج وسوف حفله الغنائي، أمس الأربعاء، الفنان التونسي، صابر الرباعي.

وكان جورج وسوف أحيا حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي وصفه بأنه “ليلة في العمر”.

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