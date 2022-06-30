صور وفيديو.. جورج وسوف يفاجئ الجمهور أثناء حفله في السعودية

تفاجأ جمهور الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الخميس، بسبب ظهوره في أحدث حفلاته الغنائية، والذي أحياه في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن “موسم جدة”.
وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح “ليالينا-بنش مارك”، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.
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الطرب وسلطانه 🎶
في #موسم_جدة ✨@wassouf
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه #جورج_وسوف pic.twitter.com/BqQSxwlYPx
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) June 30, 2022
وفي الحفل، توجه جورج وسوف بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة، منها “خسرت كل الناس”، و”علم قلبي الشوق”، و”الهوى سلطان”، و”سهرت الليل”.
وشارك جورج وسوف حفله الغنائي، أمس الأربعاء، الفنان التونسي، صابر الرباعي.
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جدة ياروحي 🎶@wassouf
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #جورج_وسوف pic.twitter.com/X4qOSUlYDz
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) June 29, 2022
وكان جورج وسوف أحيا حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي وصفه بأنه “ليلة في العمر”.