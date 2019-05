صور وفيديو: عائلة Simpsons توقعت أحداث الحلقة الخامسة من الجزء الأخير من Game of Thrones

إذا كنت من متابعي مسلسل صراع العروش فلا شك أنك الآن تعيش مشاعر مختلطة مع اقتراب النهاية، لكن لإبقائكم متشوقين مع بعض المرح، هل تعلمون أن هناك من توقع حلقة صراع العروش التي عُرضت مؤخراً منذ عامين؟ ليس من خلال الرؤى في بيت العملاق وليس من خلال رؤية بران لظلال تنانين تحلق فوق عاصمة ويستروس انما من خلال العائلة المحبوبة عائلة سيمبسون.

من المؤكّد أن الحلقة الخامسة من الجزء الثامن من مسلسل Game of Thrones هي أكثر 90 دقيقة انتظرها المتابعون لمعرفة الأحداث الجديدة. ولا يزال المتابعون غاضبين من الأحداث التي حصلت في هذه الحلقة، لكن يبدو أن عائلة Simpsons كان قد توقعت هذه الأحداث منذ العام 2017، وفق ما ذكر موقع “مترو” البريطاني.

وللإنصاف يجب التذكر أن مبدعي مسلسل The Simpsons كانوا موضع اهتمام في كل شيء توقعوه في السابق، وذلك بصرف النظر عن عدم تنبؤهم بحقيقة قرب انتهاء مسلسلهم. وبالعودة إلى العام 2017 فقد عُرضت حلقة بعنوان The Serfsons والتي شهدت محاكاة العائلة الأشهر Springfield مشاركتها في لعبة محاكاة ساخرة لحلقة من مسلسل Game of Thrones.

ومع نهاية الحلقة، تجمعت العائلة الصفراء الشهيرة حول بعض الجدران للدفاع عن قلعتهم ومنع تدميرها من قبل تنين مجنون. وأوجه التشابه بين الحدثين واضحة، ومرة أخرى انتصرت عائلة سيمبسون. أما بالنسبة لآخر حلقة من صراع العروش فليس هناك أخبار جيدة، فقد خسر Daenerys Targaryen المخطط بالكامل، وفي خطوة لا يمكن وصفها الا بأنها قد عفا عنها الزمن، أحرقت عاصمة ويستروس على الأرض.

وكل ما تبقى لنا الآن هو حلقة واحدة من الممكن أن نحصل على بعض الاجابات فيما يخص السبب ولكن لسنا أكيدين من ذلك؟ في الحقيقة لم يعد الأمر واضحاً تماماً. ما هو واضح أن هناك الكثير من القتلى، وعدد كبير من الناس اللذين تفاجئو لرؤية قائدهم العادل يطير محلقاً على ظهر حفيده مما أدى إلى إحراق نفس الأشخاص الذين ادعت أنهم يريدون إيصالها من Cersei Lannister.