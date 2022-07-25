صور.. 3 إطلالات ساحرة لـ"نانسي عجرم" في 24 ساعة

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صور 3 إطلالات مختلفة خلال 24 ساعة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر تطبيق “إنستجرام” نشرت نانسي عجرم صورتها بطقم ذهبي اللون مكشوف البطن، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

كما نشرت صورة أخرى بفستان فضي قصير، مفتوح الصدر، وانتعلت حذاء عالي الكعب، كما اعتمدت تسريحة “الويفي” لشعرها الجذاب، واعتمدت “مكياج” ناعما زاد من جمال إطلالتها.

وأطلت نانسي عجرم بفستان أسود طويل دون أكمام بفتحة ساق طويلة أبرزت أنوثتها وقوامها الممشوق.

وشاركت النجمة اللبنانية في حفل تتويج ملكة جمال لبنان، الأحد، بعد توقف دام 4 سنوات.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنيتها “إلى بيروت الأنثى”، كما غنت على المسرح أيضا أغنية “سلامات”، وأحدث أغنياتها “صح صح” بإطلالات مختلفة، وضمن لوحات استعراضية مبهرة.

وحققت أغنية نانسي عجرم الجديدة “صح صح” التي تعاونت فيها مع الدي جي العالمي مارشميللو، مشاهدات متزايدة على موقع يوتيوب تخطت حاجز 22 مليون مشاهدة، واحتلت رقم 14 في تريند موقع الفيديوهات الشهير بالنسبة للأعمال الموسيقية.

أغنية “صح صح” التي طرحتها نانسي عجرم بمناسبة عيد الأضحى، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وظهر مارشميللو معها في الفيديو كليب.