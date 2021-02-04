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صياد يعثر على لؤلؤة نادرة… قيمتها أكثر من 340 ألف دولار!

منذ ساعتين
صياد

صياد

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عثر صياد تايلاندي في أحد شواطئ بلده على لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة التي تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر من 340 ألف دولار أمريكي.

والصياد هاتشاي نيومديشا، الذي كان يعمل في جمع الأصداف مع عائلته، عثر على عوامة مهملة على الشاطئ فأخذها وشقيقه إلى المنزل، وعندما كان والدهما يعمل على تنظيفها اكتشف اللؤلؤة التي يبلغ وزنها 7.68 غرام داخل صدفة محار، إلا أن لآلئ الميلو عادة ما تتشكل داخل أصداف الحلزون.

ويتراوح لون لؤلؤة “ميلو” من اللون البرتقالي إلى البني، إلا أن اللون البرتقالي هو أغلى ثمنا، وعادة ما يتم العثور عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر أندامان قبالة سواحل بورما.

وهذه اللؤلؤة التي عثر عليها على خليج تايلاند، قد تكون جرفتها التيارات المحيطية من بحر الصين الجنوبي إلى هناك، وذلك يحسب “ديلي ميل.

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