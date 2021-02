صياد يعثر على لؤلؤة نادرة… قيمتها أكثر من 340 ألف دولار!

عثر صياد تايلاندي في أحد شواطئ بلده على لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة التي تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر من 340 ألف دولار أمريكي.

والصياد هاتشاي نيومديشا، الذي كان يعمل في جمع الأصداف مع عائلته، عثر على عوامة مهملة على الشاطئ فأخذها وشقيقه إلى المنزل، وعندما كان والدهما يعمل على تنظيفها اكتشف اللؤلؤة التي يبلغ وزنها 7.68 غرام داخل صدفة محار، إلا أن لآلئ الميلو عادة ما تتشكل داخل أصداف الحلزون.

Poor fisherman finds ORANGE pearl worth £250,000 while picking up oyster shells on a Thai beach https://t.co/4EwG4ejsmY

