صينية تستقيل من وظيفتها بعد حفل زفافها.. اليكم القصة

خيبة الامل والحسرة تلاحق عروس ليلة زفافها مما ادى الى استقالتها من عملها لاحساسها بالاهانة والحسرة، حيث قامت فتاة صينية بدعوة 70 زميلا وزميلة لها فى العمل، لحضور حفل زفافها ولم يحضر سوى شخص واحد فقط.

وبذلك الموقف السخيف الموظفة الصينية شعرت بخيبة أمل شديدة عندما حضر واحد فقط من الـ70، حتى انتهى بها الأمر بالاستقالة من وظيفتها، وقالت المرأة إنها قدمت هدايا تذكارية لثلث زملائها فى المكتب، وكانت قلقة من أنها إذا دعت القليل منهم فقط، فسوف ينزعجون، لذلك، دعت جميع زملائها السبعين.

وتم إرسال الدعوة قبل شهرين من الزفاف، ومع ذلك، عندما حل يوم زفافها، أدركت أنه من بين 70 زميلًا دعتهم، حضر واحد فقط، بل الأعجب من ذلك أن الزميلة الوحيدة التى حضرت حفل الزفاف هى المتدربة التى تعمل معها، وذلك بحسب ما نشر موقع times now news.

أُجبرت المرأة على التخلص من طعام يكفى لـ6 طاولات، وشعرت بالإهانة والحرج الشديد أمام عائلتها لعدم حضور زملائها فى حفل زفافها لدرجة أنها استقالت من وظيفتها فى اليوم التالى.