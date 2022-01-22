ضجّة لبنانية وعربية بسبب مشاهد فيلم “أصحاب ولا أعز”

ها هي ساعات قليلة تمضي على طرح فيلم “أصحاب ولا أعزّ” على شبكة “نتفلكس” لأحدث أعمالها العربية، إلاّ أنّ ضجّةً كبيرة ترافقت مع إطلاق الفيلم الذي يجمع نخبة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

فعرض الفيلم في المنطقة العربية لم يمر مرور الكرام، بسبب ما احتوى عليه من أفكار يرى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ لم تكن تسمع في الأعمال العربية من قبل. فقد وُصف الفيلم بالجرأة في ظل ما ورد من ألفاظ وأحداث داخل الفيلم، اعتبروا أنها لا تتناسب مع “قيم” المجتمع العربي.

في المقابل دافع الكثير من النقاد والفنانين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفيلم، وحثّوا الناس على مشاهدته كونه ينقل جزءا من واقع تعيشه مجتمعاتنا.

هذا، وقد جاء الفيلم نسخة عربية طبق الأصل عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect strangers”، وهو رقم 19 التي يتم تقديمه حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير، وهذا ما أثار انتقاد البعض أيضًا.

وفي الوقت الذي حرصت منى زكي على توجيه التهنئة والتحية لكل من شاركوها بطولة الفيلم، من خلال منشور عرضته عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، تعرضت الفنانة المصرية لسيل كبير من الهجوم من قبل متابعيها.

العمل الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى لمخرجه وسام سميرة، يتشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز.