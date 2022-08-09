الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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ضربة جديدة لـ يوفنتوس

منذ 3 دقائق
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

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أفادت تقارير صحفية بأنه بعد الفرنسي بول بوغبا، الأميركي ويستون ماكيني، والإيطالي فيديريكو كييزا، سيبدأ يوفنتوس موسمه الجديد في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل، من دون حارسه البولندي “فويتشيخ تشيسني”.

وقال نادي “بيانكونيري” الاثنين، إن تشيسني شعر بـ”انزعاج في نهاية الشوط الأول من المباراة (الودية) ضد أتلتيكو مدريد” التي خسرها الفريق الإيطالي برباعية نظيفة.

الفحوصات كشفت عن وجود آفة في “العضلة المقربة للفخذ الأيسر” والتي تتطلب 20 يومًا من الراحة، وفق بيان يوفنتوس.

وتضاف هذه الإصابة إلى سلسلة غيابات أخرى يعاني منها يوفنتوس، لا سيما غياب الدولي الفرنسي بوغبا (إصابة في الركبة وعودة مرتقبة في منتصف سبتمبر)، وماكيني (إصابة بالكتف ستبعده حتى نهاية أغسطس)، والجناح كييزا (يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة منذ بداية 2022).

وسيحرم “بيانكونيري” في أولى مبارياته بالدوري يوم الاثنين المقبل عندما يستضيف ساسوولو، من لاعبَيه الموقوفَين مويز كين وأدريان رابيو.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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