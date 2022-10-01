ضربة رأس سمولينج تهدي روما الفوز 2-1 على إنتر

أحرز كريس سمولينج مدافع روما هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز ثمين 2-1 على إنتر ميلان المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

وهز سمولينج مدافع منتخب إنجلترا الشباك في الدقيقة 75 بعد ركلة حرة رائعة من لورينتسو بليجريني من حوالي 44 مترا.

وقال سمولينج لمنصة “دازون” على الإنترنت “كان من المهم الفوز، وأتمنى أن أواصل تسجيل العديد من الأهداف”.

وافتتح فيدريكو ديماركو مدافع إنتر التسجيل بعد نصف ساعة من البداية بعدما تلقى تمريرة نيكولو باريلا وسدد كرة قوية أبدلت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى.

وكان إيدن جيكو مهاجم إنتر قد اعتقد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.

وسدد ليوناردو سبينازولا لاعب روما كرة قوية بعد ثماني دقائق أنقذها الحارس سمير هاندانوفيتش، وتابع باولو ديبالا الكرة وسدد بقوة وتصدى حارس إنتر أيضا للمحاولة ببراعة.

وأدرك روما التعادل بواسطة ديبالا في الدقيقة 39 ليصل إلى هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، مستفيدا من عرضية زميله سبينازولا.

واقترب إنتر من استعادة التقدم في الدقيقة 63 عن طريق لاعب الوسط هاكان شالهان أوغلو لكنه سدد من ركلة حرة في إطار المرمى.

ولم يكن بوسع إنتر التعويض بعد استقبال هدف سمولينج، ليخسر بذلك أربع مرات في ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم، في واقعة حدثت مرة واحدة في تاريخه خلال موسم 2011-2012.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات ويستضيف ليتشي في التاسع من أكتوبر تشرين الأول، بينما يلعب إنتر سابع الترتيب برصيد 12 نقطة في ضيافة ساسولو يوم السبت المقبل.