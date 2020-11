ضربة قاسية لبرشلونة..فاتي يغيب عن الملاعب لأشهر

ضربة قوية تلقاها نادي برشلونة بغياب نجمه الشاب أنسو فاتي لعدة أشهر بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية .

أعلن نادي برشلونة، أن مهاجمه أنسو فاتي، سيخضع اليوم الاثنين لعملية جراحية، لمعالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى تعرض له يوم السبت الماضي، في مباراة “البارسا” وريال بيتيس.

وقال برشلونة في بيان: “سيخضع لاعب الفريق الأول أنسو فاتي لعملية جراحية اليوم الاثنين لإصابته في غضروف الركبة اليسرى، وسيقودها الدكتور رامون كوغات تحت إشراف أطباء النادي”.

وتابع “بمجرد الانتهاء من العملية الجراحية، سنصدر بيانا جديدا مع نتيجة العملية والمدة التقريبية لغيابه”.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره، لكن في كافة الأحوال، سيغيب ابن الـ18 عاما عن الملاعب لأشهر عدة.

وأصيب فاتي يوم السبت الماضي، بعد مرور قرابة نصف ساعة على بداية مباراة برشلونة ضد بيتيس 5-2، نتيجة خطأ في منطقة الجزاء ارتكبه الجزائري عيسى ماندي وأسفر عن ركلة جزاء أضاعها الفرنسي أنطوان غريزمان ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة.

وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل خمسة أهداف في عشر مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكتالوني خلف ميسي.

LATEST NEWS❗@ANSUFATI will be operated on this Monday

➕ INFO 👉 https://t.co/paB16oEvUG pic.twitter.com/1PLXCYGPjY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2020