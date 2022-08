ضربة قوية لبرشلونة.. إصابة أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة عن إصابة نجم الفريق أنسو فاتي، إذ يعاني آلاما في الركبة اليمنى، دون تحديد مدة الغياب.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، يوم الأربعاء ”أنسو فاتي يعاني آلاما في الركبة اليمنى.. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه“.

وكان فاتي استبدل في مواجهة ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني في الدقيقة الـ73 بسبب شعوره ببعض الآلام بركبته اليمنى.

أنسو فاتي لم يكمل أي مباراة شارك فيها مع برشلونة منذ عودته من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب لمدة عشرة شهور.

ويواجه برشلونة نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري الإسباني، على رايو فاليكانو بملعب ”تيريزا ريفيرو“، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لليغا.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021