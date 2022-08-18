ضربة قوية لتوتنهام قبل مواجهة ولفرهامبتون

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، الخميس، إنه لن يجازف بالدفع بقلب الدفاع كريستيان روميرو أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بعد أن أظهرت فحوص بعد مباراة الفريق السابقة أمام تشيلسي إصابة اللاعب بمشكلة عضلية.

ولعب روميرو المباراة كاملة أمام تشيلسي مطلع الأسبوع الجاري رغم هذه المشكلة وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيغيب لعدة أسابيع لكن كونتي نفى تكهنات عن غياب اللاعب البالغ عمره 24 عاما لفترة طويلة عن المباريات.

وقال كونتي للصحفيين “بالنسبة لكريستيان كان يعاني من مشكلة بسيطة أمام تشيلسي في الجزء الأخير من المباراة. بعد المباراة بدأ يشعر ببعض الألم في العضلة الضامة.

“خضع لفحوص وأراد اللاعب المشاركة أمام ولفرهامبتون لكن أمامنا مباريات كثيرة ولا أريد المجازفة ولهذا السبب استبعدته من مباراة ولفرهامبتون”.

ويقترب لاعب الوسط أوليفر سكيب من العودة بعد إصابته بكسر في القدم وقال كونتي إنه سيعود قريبا.

وأضاف المدرب الإيطالي “أتمنى سرعة الشفاء لهذا اللاعب لأنه يعاني من مشكلة منذ يناير. سيعود قريبا خلال فترة مزدحمة من الموسم”.

وتعرض كونتي ونظيره في تشيلسي توماس توخيل للطرد في نهاية مباراة متوترة بين الفريقين مطلع الأسبوع الجاري وقال المدرب الإيطالي إنه كان يأمل في قيادة الفريق في مباراة ولفرهامبتون.

وقال كونتي “نتعلم كثيرا من هذه المواقف لكن كان من الجيد أن أبقى هادئا ولا أبالغ في رد الفعل”.

وسحق توتنهام منافسه ساوثامبتون 4-1 في مستهل مشواره بالدوري قبل أن يتعادل 2-2 مع غريمه اللندني تشيلسي مطلع الأسبوع الجاري وهو واحد من ستة فرق تمتلك أربع نقاط