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ضربة لجمهور البارسا.. ميسي يتجاهل اتصالات برشلونة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2022 9:27 صباحًا
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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وجّه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، ضربة لجمهور البارسا الذي يحلم بعودته إلى الفريق الكتالوني من جديد.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بموافقة الطرفين.

وحسب صحيفة “سبورت”، فإن ميسي يتجاهل مكالمات برشلونة لمناقشة عودته إلى قلعة الكامب نو، والتي تأتي من مصدر مقرب لخوان لابورتا رئيس البارسا.

وأشارت إلى أن ميسي يجري بالفعل، مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأميركي، حسبما نشرت الصحافة البريطانية في الأيام الماضية.

كما يسعى باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالتوقيع على عقد جديد أو تمديد عقده الحالي.

وسبق أن صرح ميسي بأنه لا يركز حاليًا على حسم مستقبله، لكنه يفكر في تقديم مستويات جيدة مع منتخب بلاده الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.

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