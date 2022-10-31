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ضربة لمنتخب الديوك.. بوغبا سيغيب عن كأس العالم

منذ ساعتين
بول بوغبا

بول بوغبا

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قال وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الاثنين، إن اللاعب سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد إخفاقه في التعافي عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

وخضع بوجبا لعملية جراحية في سبتمبر أيلول الماضي لكن وكيل أعماله قال إنه بعد مراجعة طبية، لن يعود لاعب خط الوسط إلى فريق يوفنتوس أو ينضم إلى فرنسا خلال النهائيات التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق تعرض لإصابة عضلية، أثناء مشاركته في التدريبات مؤخرا، خلال تنفيذه برنامج التعافي من الجراحة التي أجراها في الركبة.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن إصابة بوغبا الجديدة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل.

وأضافت أن من الصعب للغاية، مراهنة الجهاز الفني لمنتخب فرنسا على وجود بوغبا في مونديال قطر، في ظل عدم مشاركته في أي مباراة طوال الموسم الجاري.

ويُعاني عدد كبير من لاعبي منتخب فرنسا من الإصابات التي طاولت الكثير منهم، وجعلت المخاوف تكبر من إمكانية حرمان فرنسا من أفضل اللاعبين بما أن كريم بنزيمة يعاني من إصابة عضلية وكذلك قلب الدفاع رافاييل فاران، في وقت تأكد فيه غياب نغول كانتي عن النهائيات.

ووقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا، حيث يدخل المنتخب الفرنسي بفرص كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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