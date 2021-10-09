ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

تلقى المنتخب الفرنسي، ضربة موجعة، وذلك قبل مواجهة نظيره الإسباني في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا في مواجهة إسبانيا غدا الأحد.

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي في تورينو بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، كما أنه لن يسافر إلى ميلانو مع المنتخب لخوض المباراة التي ستقام في ملعب “سان سيرو”.

ولن ينضم لاعب بديل لرابيو لتشكيلة فرنسا في مباراة الغد بينما يتوقع أن يبدأ أوريليان تشوميني المباراة ضمن تشكيلة البداية.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب الأربعاء الماضي في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.