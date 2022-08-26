ضربة موجعة لنادي ميلان

تعرّض نادي ميلان، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لضربة موجعة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن “عبدو ديالو”، مدافع باريس سان جيرمان رفض كل محاولات ميلان لضمه هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن السنغالي ديالو لا يمانع الرحيل عن “بي إس جي” سعيًا للمشاركة في المباريات بشكل أكبر استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

كما أوضحت أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق غير مقتنع بالمشروع الرياضي لنادي ميلان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن عبدو ديالو يحظى باهتمام أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مثل أستون فيلا الإنكليزي وروما الإيطالي.