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ضربها ليلة الزفاف أمام الجميع.. والشرطة تتدخل!

منذ 4 دقائق
صفعها امام الجميع

صفعها امام الجميع

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بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، تدخل رجال الشرطة واستمعوا لأقوال العروسين ولذويهما، تخوفا من حصول ردات فعل مستقبلية.

وفيما أظهرت تطورات القضية أن العروس لن تنفصل عن عريسها، إلا أن السلطات رفعت دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.

وتعرضت العروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في لحظات فرح.

ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.

وأثار مقطع مصور مشهد الضربة في حفل الزفاف غضب الآلاف من مواطني أوزبكستان، حيث وقعت الحادثة.

واستاءت العروس من هذا التصرف العنيف وغادرت الحفل بعد تلقيها الضربة الفجائية.

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