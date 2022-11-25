"ضرب نار".. يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان

حدد المخرج مصطفى فكري منتصف شهر ديسمبر القادم موعدا لبدء تصوير مسلسله “ضرب نار” والذى يخوض به الثنائى ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضى السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم وسيكون ما بين القاهرة ومحافظة سوهاج، وسيشهد العمل العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع، خاصة فى الحلقات الأولى، فيما ستظهر ياسمين عبد العزيز بشخصية “مهرة”.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود بعد مشاركتهم فى “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى.

كما انضمت أيضاً الفنانة سهير المرشدى لأسرة المسلسل، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعد الازمة الصحية التي تعرضت لها ياسمين، بعدما قدما مسلسل “اللى مالوش كبير” فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الأتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين إخراج مصطفى فكرى.