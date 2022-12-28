ضمّت أشرف حكيمي.. ما هي "التشكيلة الأغلى" بعد مونديال قطر؟

بعد أكثر من أسبوع على انتهاء كأس العالم 2022، الذي أقيم في دولة قطر وحمل العديد من المفاجآت التي أدهشت عشاق الساحرة المستديرة، نشر موقع “ترانسفير ماركت”، تشكيلة أغلى فريق كرة قدم في العالم، وفقًا للقيمة السوقية للاعبين في كل مركز.

جاءت القيمة الإجمالية لتشكيلة الفريق الأغلى في العالم نحو 1.14 مليار يورو تقريبًا.

إذ تصدّر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة في خط الهجوم، الفرنسي نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي البالغ 24 عامًا، بقيمة 180 مليون يورو، متقدمًا على النروجي مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، إيرلينغ هالاند البالغ 22 عامًا، بقيمة 170 مليون يورو.

وفي مركز الجناح الأيسر، ظهر اسم البرازيلي لاعب ريال مدريد الإسباني، فينيسوس جونيور البالغ 22 عامًا، بقيمة، 120 مليون يورو.

وفي مركز المهاجم المتأخّر، تواجد لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، فيل فودن البالغ 22 عامًا، بقيمة 110 مليون يورو، كما ظهر لاعب لايبزيغ الألماني، كريستوفر نكونكو (25 عامًا)، كمهاجم ثان بقيمة 80 مليون يورو.

أما مركز الجناح الأيمن فكان من نصيب المصري محمد صلاح (30 عامًا) نجم لليفربول الإنكليزي، بقيمة 80 مليون يورو، ولاعب ريال مدريد الإسباني، رودريغو (21 عامًا) بالقيمة عينها.

وفي مركز خط وسط المهاجم، تواجد الإنكليزي جود بيلينغهام (19 عامًا) لاعب بوروسيا دورتموند بقيمة 110 مليون يورو، ولاعب بايرن ميونيخ الألماني، جمال موسيالا (19 عامًا) بقيمة 100 مليون يورو، أو البلجيكي، كيفن دي بروين (31 عامًا) رمانة ميزان مانشستر سيتي الإنكليزي بقيمة 80 مليون يورو.

وعلى يمين خط الوسط، تواجد لاعب أرسنال الإنكليزي، بوكايو ساكا (21 عامًا)، بقيمة 100 مليون يورو، كما تم وضع ماركينيوس (28 عامًا) لاعب باريس سان جيرمان بقيمة 70 مليون يورو، وظهر لاعب ريال مدريد، الفرنسي أوريلين تشواميني (22 عامًا)، بقيمة 90 مليون يورو.

وفي قلب الدفاع تواجد الكرواتي جوسكو غفارديول (20 عامًا)، قلب دفاع لايبزيغ الألماني بقيمة 75 مليون يورو، وكذلك البرتغالي روبن دياز (25 عامًا) لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، بالقيمة عينها، تلاهما الهولندي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ماتيس دي ليخت (23 عامًا) بقيمة 70 مليون يورو.

فيما جاء المغربي، أشرف حكيمي، الذي تألّق في بطولة كأس العالم في قطر، والذي يلعب لصالح نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في تشكيلة أغلى اللاعبين في خط الدفاع بقيمة 70 مليون يورو.

أما مركز حارس المرمى الأغلى قيمة فكان من نصيب البلجيكي، تيبو كورتوا (30 عامًا)، الذي يلعب لصالح ريال مدريد الإسباني.

بينما غاب عن التشكيلة كل من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي المتوّج بلقب كأس العالم “قطر 2022″، نظرًا لارتفاع عمره البالغ 35 عامًا، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أداء متواضع مع منتخب بلاده في المونديال.