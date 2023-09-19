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طارق الشناوي: عمرو دياب بياخد كلمات أغانيه من على "التكاتك"

منذ 5 دقائق
الناقد الفني طارق الشناوي

الناقد الفني طارق الشناوي

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كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في أغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة، موضحًا أن كلماتها ليست بجودة كلمات أغانيه وقت بداياته، بجانب حديثه عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر.

وقال طارق الشناوي خلال لقائه، في برنامج “ملفات”: “ممكن يفشل ليك عمل أو غنوة وتلاقي الموجة مختلفة فتستوعبها زي عمرو دياب، وأحيانًا الشعراء اللي مع عمرو دياب بياخدوا الحكم اللي على التكاتك ويحطوها في أغنية في ملعب عمرو دياب”.

وتابع: “ممكن ياخدوا من موسيقة المهرجانات ويضيفوها للون عمرو دياب علشان يستمر على القمة، والاستمرار على القمة بيحتاج دايمًا أنك تستقبل الجديد، ولو عشت في حالة أن في مؤامرة وخناقة مش هتعمل حاجة”.

كما أكد طارق الشناوي، أنه يرفض التصالح مع الفنان مصطفى قمر بعد أزمتهما الأخيرة، قائلًا: “أنا زعلان على مصطفى قمر مش زعلان منه، وعلشان كده هاخد إجراءات نقابية وقانونية، طالما وصلنا لمرحلة السب والقذف العلني ملهاش حل غير القانون”.

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