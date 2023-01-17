الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طارق الشناوي: منة شلبي نموذج من سعاد حسني

منذ 39 دقيقة
الناقد الفني طارق الشناوي

الناقد الفني طارق الشناوي

A A A
طباعة المقال

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن فيلم “خلي بالك من زوزو”، نقطة فارقة في حياة الفنانة سعاد حسني، كما أنه يعد نقلة جماهيرية غير مسبوقة لها، وكانت معتزة باسم “زوزو” في الوسط الفني.

وأوضح “الشناوي”، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج” حديث القاهرة”، أن فيلم “خلي بالك من زوزو” تم عرضه لمدة سنه في السينمات، إلا أنه تم وقف عرضه بسبب حرب 6 أكتوبر، والحكومة رأت أن الجنود تحارب على الجبهة ولا يجب عرض الفيلم في هذا التوقيت.

وتابع: فيلم “خلي بالك من زوزو” واحد من أكثر 5 أفلام من حيث الإيرادات في السينما، واعتمد الفيلم على تاريخ اجتماعي كبير ومتنوع، مشددًا على أن نجاح فيلم “خلي بالك من زوزو” جعله مستمر معنا حتى الآن.

واستكمل: “مستحيل تكرار عمل مثل فيلم خلي بالك من زوزو”، ونحتاج لمثل هذه الأفلام خلال الفترة المقبلة، منوهًا الى أن سعاد حسني مازالت نجمة شباك، كما أن منة شلبي نموذج من سعاد حسني.

    المزيد من منوعات

    اكبرة معمرة جديدة تدخل موسوعة غينيس وهي راهبة فرنسية الأخت أندريه تبلغ 118 عاما
    وفاة اكبر معمرة في العالم عن 118 عاما في فرنسا
    الفنانة نور
    نور تتعاقد على بطولة فيلم "بيت الروبى" بجانب كريم عبدالعزيز
    ياسمين الريس
    ياسمين الريس تثير الجدل على تويتر مجدداً

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    لاعبة سيرك
    بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق