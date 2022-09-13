طارق العريان يحتفل مع نيكول سعفان بعيد ميلاده الـ59

نشرت نيكول سعفان صور لها برفقة خطيبها المخرج طارق العريان عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وهى تحتفل معه بعيد ميلاده الـ 59، وقد نالت الصور إعجاب العديد من نجوم الوسط الفنى مهنئين المخرج طارق العريان بعيد ميلاده.

الجدير بالذكرأن بداية تعارف المخرج طارق العريان بنيكول سعفان كان خلال تصوير كليب “يا بلدنا يا حلوة ” للهضبة عمرو دياب.

نيكول سعفان، عارضة أزياء سورية الأصل، ولدت عام 1998، وتحمل الجنسية الأرمينية، وسافرت عائلتها السورية إلى أرمينيا بسبب ظروفهم وعاشت هناك في أرمينيا، لتنتقل بعدها للعيش في دبي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، نسرين إمام، ريم مصطفى، باسم سمرة، و الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.