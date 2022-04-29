طارق لطفي لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: البطولة الجماعية أساس النجاح

طارق لطفي ممثل مصري صاحب عقل ثقافي لا يقدم على أي عمل فني إلا إذا كان يحمل مضمونا مميزا ويطل حاليا في شهر رمضان طارق لطفي من خلال مسلسل “جزيرة غنام” الذي يحقق نجاحا كبيرا وفي حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث عن كيفية اختياره لهذا العمل فقال “شخصية “خلدون” في مسلسل “جزيرة غمَام”.

هو رمز للشر المطلق، ذو أهداف خبيثة، نواياه سوداوية، افعاله تخرب بلد بأكملها، شيطان كل عصر وسرطان الاحتلال، شخصية صعبة متلونة بألوان الحرباء، ببساطة هو الهدوء الذي يسبق العاصفة .

أما كيف جاء اختياره لـ “جزيرة غمَام” وما هو سر تحمسه لشخصية “خلدون” فأوضح أنه التقى بالمؤلف عبد الرحيم كمال بالصدفة، وبمجرد أن روى أمامي حدوتة المسلسل وخصوصاً شخصية “خلدون”، “أعجبتني القصة كثيراً، وتحمست إليها جداً وبالفعل بدأنا في التنفيذ على أرض الواقع، بالرغم إني كنت أعمل على مسلسل آخر، توقفت عنه وبدات للتحضير إلى “جزيرة غَمام” والسبب أن القصة مكتملة وشخصية “خلدون” موجودة على أرض الواقع، كل بلد حل عليها الخراب كان مثال هذا الرجل هو السبب الرئيسي في الدمار، فالشر بصفة عامة موجود في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “استغرق التحضير للشخصية وقت طويل، وبدأت بالتفكير في الشكل الخارجي لهذا الرجل صانع الشر، وبعد تفكير عميق مع المخرج توصلنا إلى الشكل النهائي وهي ملامح وجهه الحادة والمختلفة، وتم اختيار قصة شعر إلى الأمام، شارب مرتفع ودقن معاصرة، ووشم بجانب عينه مكون من 3 حروف سحرية .

أما عن ملابس هذا الرجل الغريب، استقريت على جلابية وعن سر إتقانه اللهجة الصعيدية قال:

“مؤلف العمل من أصول صعيدية، لديه الخبرة الكافية والمعلومات الصحيحة عن اللهجة الصعيدية، إضافة إلى أننا استعنا بمصحح لهجة قوي وأمين وغيور على لهجته، يحرص دائماً على مساعدتنا جميعاً في إلقاء اللهجة بالشكل والطريقة الصحيحة، ومما لا شك فيه أننا واجهنا في البداية صعوبات في تحويل آلة النطق من اللهجة القاهرية إلى الصعيدية، وبعد تدريبات مكثفة بدانا أن نعتاد عليها، واللهجة الصعيدية لها مذاق مميز ومختلف جعلتني أعشقها خلال التصوير”.

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير أشار قائلا:

“في الحقيقة بدأنا التصوير في وقت متأخر، وبالفعل تعرضنا للكثير من الصعوبات، كنا جميعاً نعمل تحت ضغط بسب الوقت، إضافة إلى أن مر علينا أيام صعبة للغاية، تطلبت منا أحد المشاهد التصوير على شاطئ البحر تحت درجة حرارة منخفضة، كما تعرضنا إلى عاصفة ترابية شديدة، وكل هذه الصعوبات زادتنا إصراراً وحماس على استكمال العمل حتى يظهر بالشكل الذي يليق لاقى استحسان الجمهور به”.

وهل البطولة الجماعية سر نجاح الأعمال التلفزيونية أكد أنه:

“مما لا شك فيه، إن الفن بشكل عام هو عمل جماعي وليس فردي، لاحظنا مؤخراً ظاهرة العمل الفردي بسبب بعض المشكلات الإنتاجية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا في العودة إلى المسار الصحيح الذي يجب أن تكون عليه الدراما التلفزيونية،عن طريق مشاركة أكثر من نجم في عمل واحد، مثال مسلسل “الاختيار 3” يجمع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد السقا وأحمد عز، خالد الصاوي، وكذلك “القاهرة كابول” الذي عرض رمضان الماضي شارك خلال مجموعة من النجوم وهم: حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وهذه السنة أصرينا على السير بنفس نهج البطولة الجماعية في “جزيرة غمَام” وهذا ما شاهدناه أن العمل ضم مجموعة من كبار النجوم وهم: فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، رياض الخولي، محمود البزاوي، وفاء عامر”.

والبطولة الجماعية ثراء شديد لأي عمل فني، لأن النجاح المؤكد يكتمل بعناصره، كلما كانت العناصر شديدة الجودة أصبح العمل ذو جودة عالية، ولكن لا ننكر أن كل عمل يحتوي على عنصر أساسي وشخصية محورية ولكن في النهاية هو عمل جماعي.