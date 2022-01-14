الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طالبة مصرية تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية

14 - يناير - 2022

سوسن أحمد

A A A
طباعة المقال

حصلت الطالبة المصرية سوسن أحمد البالغة 12 عاما على لقب أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية الأمريكية.

وهنأت السفار الأمريكية بالقاهرة الطالبة المصرية الأمريكية في بوست لها عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقالت السفارة: “تهانينا للمصرية الأمريكية سوسن أحمد البالغة 12 عاما والتي أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عاما!.

وتابعت: “نتمنى استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا!.

ووجهت الطالبة سوسن نصيحة لكل زملائها قائلة: “وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

بيب غوارديولا
غوارديولا محذّرًا لاعبيه من محمد صلاح: تهديد لا يُصدَّق!
اللاعب الفرنسي جول كوندي
مفاجآت اللحظات الأخيرة.. كيف نجح برشلونة في ضمّ كوندي؟
كريستيانو رونالدو
رونالدو يعلّق على جدل رحيله عن مانشستر يونايتد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟