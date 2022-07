طالبة مصرية تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية

حصلت الطالبة المصرية سوسن أحمد البالغة 12 عاما على لقب أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية الأمريكية.

وهنأت السفار الأمريكية بالقاهرة الطالبة المصرية الأمريكية في بوست لها عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”.

👏👩‍🎓Congratulations to Sawsan Ahmed, a 12-year-old Egyptian-American, who is the youngest graduate of Broward College in its 61-year history! We wish Sawsan continued success as she goes on to study medicine at the University of Florida! pic.twitter.com/ordbGAG2ZM

— U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) January 14, 2022