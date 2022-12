طباخ الأميرة ديانا للأمير هاري: زوجتك لن تكون مثل الأميرة ديانا

بعد عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالأمير هاري وميغان ماركل والضجة الكبيرة التي ترافقت مع ذلك، ردّ طباخ الأميرة ديانا على ابنها الأمير هاري وقال له إن زوجته ميغان لن تكون مثل الأميرة ديانا، ولا حتى تشبهها.

وفي تغريدتين له على صفحته في “تويتر”، نفى الشيف دارين ماكجرادي أن تكون ميغان ماركل مماثلة للأميرة ديانا، خصوصًا أنه يعرفها عن قرب لـ 15 عامًا، أي أكثر ما عرفها ابنها الأمير هاري.

وكتب دارين ماكجرادي في التغريدة الأولى: “الأمير هاري، مع الاحترام يا سيدي، زوجتك لن تكون أبدًا مثل أو مماثلة لأمك، أنا أعرف الأميرة ديانا منذ 15 عامًا / ليست حتى قريبة لها”.

وفي تغريدة أخرى، كتب الشيف: “لقد عرفت الأمير هاري منذ أن حملته عندما كنت طفلاً، بينما كانت الأميرة ديانا تتناول الحبوب في المطبخ في قلعة وندسور، تلك النظرة على وجهه عندما كانت تتحدث زوجته وتضحك عن اللحظة التي انحنت فيها للملكة تظهر كل شيء”.

Prince Harry, with respect sir, Your wife will never be like/similar to your mother. I knew Princess Diana for 15 years. Not even close. #PrinceHarry #NetflixHarryandMeghan

I've known Harry since I held him as a baby while #PrincessDiana was eating cereals in the kitchen at Windsor Castle. The look on his face when his wife laughs about (having to) curtsy to The Queen says everything for me #NetflixHarryandMeghan

— Darren McGrady (@DarrenMcGrady) December 9, 2022