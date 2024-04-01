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طبيب محمد هنيدي يطمئن الجمهور: "قلب هنيدي زي الحديد"

منذ 38 دقيقة
محمد هنيدي

محمد هنيدي

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أصيب الفنان المصري محمد هنيدي بوعكة صحية أدت إلى دخوله لأحد المستشفيات للاطمئنان على صحته، خاصة أنه كان يعاني من مشكلات سابقة في القلب.

وكشف الدكتور علاء ياسر، استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، عن أول صورة للفنان محمد هنيدى من داخل المستشفى بعد شعوره ببعض الآلام ليطمئن على حالته الصحية والعملية التى أجراها له منذ عدة سنوات.

وقال د. علاء ياسر: “قلب محمد هنيدي زي الحديد”، ليطمئن جمهوره الذي حرص على الاطمئنان عليه من خلال عدة تعليقات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاءت جميع التعليقات يدعو فيها الجمهور بالشفاء العاجل للفنان محمد هنيدي.

وقال ياسر عبر منشوره: “في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

الفنان محمد هنيدي في المستشفى

الفنان محمد هنيدي في المستشفى

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