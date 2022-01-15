طبيب وائل الإبراشي يدافع عن نفسه.. لدي محادثات مع الراحل

قال الطبيب شريف عباس، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، أنه بريء من اتهام أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، والإعلامي خالد منتصر، له بارتكاب جريمة قتل الإبراشي، قائلاً: ”لدي محادثات وأشياء أخرى بيني وبين الإبراشي ستثبت براءتي تماماً“.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج ”الحكاية“، مساء الجمعة، على فضائية“إم بي سي مصر“، أنه طالب بالتحقيق معه من خلال نقابة الأطباء منذ الوهلة الأولى، مشيراً إلى الضغوط التي يتعرض لها وأسرته جراء هذه الاتهامات.

وحاول الطبيب المصري الهروب أكثر من مرة على سؤال عمرو أديب بشأن إشرافه على علاج شخصيات معروفة وفنانين توفوا بكورونا خلال الفترة الأخيرة من عدمه، ليكرر أديب السؤال 4 مرات، حتى رفض الإجابة باعتباره سراً من أسرار المرضى لا يجب الإفصاح عنه.

ووجه أديب سؤاله ”يعني معالجتش واحد ومراته وتوفوا خلال الآونة الأخيرة؟!، وذلك بعد أن قال الطبيب: ”لا معالجتش مشاهير وتوفوا في الآونة الأخيرة، وأشرفت على علاج مشاهير وتم شفاؤهم أيضا“.

من جهته، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة مؤقتاً، أن الوزارة تعكف الآن على إعداد مشروع قانون ينظم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام.

وقال الوزير المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، إن الوزارة في إطار الانتهاء من القانون لضبط عملية قانونية وتشريعية في هذا الصدد.

وجاءت تصريحات الوزير بعد تناول عمرو أديب قضية وفاة مواطنه الإعلامي وائل الإبراشي، والأزمة الدائرة بين زوجة الإبراشي والطبيب شريف عباس، المتهم حالياً، وفقاً لبلاغ رسمي مقدم للنائب العام، بارتكاب جريمة قتل واغتيال الإبراشي عمداً عبر أدوية وأقراص مجهولة.

وأضاف الوزير أن القانون حال صدوره سينظم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، كذلك ظهورهم في الإعلانات الخاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بالوعي لصعوبة السيطرة على ذلك بنسبة 100%؛ بسبب نشر المقاطع والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد الفترة الحالية انتشارا واسعا للكثير من الفضائيات التي تستضيف الأطباء للإعلان عن نجاحاتهم في معالجة المرضى، كذلك الترويج لهم عبر برامج طبية مدفوعة الأجر في غالبية الفضائيات، والترويج لخلطات الأعشاب دون رقابة.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد الماضي، بعد خضوعه للعلاج لعدة أشهر عقب إصابته بفيروس كورونا، لتظل أسباب الوفاة سبباً في صراع حالي بين زوجة الإبراشي والطبيب الذي كان يشرف على حالته، شريف عباس.