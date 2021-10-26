الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طرد سابقا بسبب الأسلحة.. تفاصيل جديدة عن الرجل المتسبب بمأساة أليك بالدوين

26 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2021 8:22 صباحًا

الممثل أليك بالدوين

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة منتجة لفيلم “الصدأ” (Rust) أن مساعد المخرج الذي تسبب بحادث مأساوي أثناء تصوير الفيلم، طرد من طاقم فيلم آخر بسبب انتهاكه قواعد سلامة استخدام الأسلحة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد المنتجين قوله، إن ديف هالس مساعد المخرج الذي سلم مسدسا بالأعيرة الحية للممثل أليك بالدوين، أبعد عام 2019 عن إنتاج فيلم “Freedom’s Path” بعد إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عفوي من سلاح مستخدم أثناء التصوير.

يذكر أن حادثا مأساويا وقع أثناء تصوير فيلم “الصدأ” من إخراج جويل سوزا يوم الخميس الماضي، حيث قتلت المصورة غالينا هاتشينز بإطلاق نار عليها بالخطأ من قبل الممثل الشهير أليك بالدوين، الذي قيل له إن المسدس معبأ بأعيرة خلبية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من منوعات

لاعبو نادي نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست ينتزع فوزاً ثميناً من وست هام في الدوري الإنجليزي
لاعبو مانشستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي يختارون قائدهم الثاني
علم مانشستر يونايتد
كيف عاقب "تين هاج" لاعبي مانشستر يونايتد؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!