طرد مشجع من مباراة تنس بأمريكا بسبب "عبارة هتلر"

أعلن المنظمون في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس طرد مشجع من ملعب آرثر آش بعدما اشتكى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 12 أن الرجل قال “أشهر عبارة لهتلر” خلال مباراة الدور الرابع أمس الاثنين.

وكان زفيريف، الذي فاز 6-4 و3-6 و6-2 و4-6 و6-3 على يانيك سينر المصنف السادس في مباراة استمرت حوالي خمس ساعات، يملك ضربات الإرسال في المجموعة الرابعة قبل أن يوجه اهتمام الحكم بسلوك الرجل.

وأبلغ زفيريف الحكم غاضبا “لقد قال أشهر عبارة لهتلر.. هذا غير مقبول وهذا شيء لا يصدق”.

وطلب الحكم بعد ذلك مباشرة من المشجع أن يكشف عن نفسه، لكنه لم يفعل ذلك، ثم طالب المشجعين بإظهار الاحترام للاعبين.

وبعد دقائق قليلة، تدخل أحد أفراد الأمن وتعرف على هذا الرجل بمساعدة من باقي الجماهير وتقرر طرد المشجع من الملعب.

وقال متحدث باسم بطولة أمريكا في بيان “تعرض زفيريف لإساءة مهينة. تعرفنا على المشجع وتقرر استبعاده من الاستاد”.

ولم يتأثر زفيريف بهذه الواقعة وشق طريقه نحو الفوز ليتأهل لمواجهة كارلوس ألكاراز حامل اللقب في دور الثمانية.