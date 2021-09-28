طريقة سحرية تساعدك على جعل الأطفال يأكلون الخضروات

يعاني الآباء والأمهات من صعوبة في جعل أطفالهم يأكلون ما يكفي من الخضروات. كشفت دراسة علمية جديدة قام بها خبراء أستراليين عن التكتيكات الأبوية الأكثر والأقل فعالية للتأكد من أنّ الأطفال يأكلون الخضروات خمس مرات في اليوم.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: استعرض الباحثون 80 دراسة للصناعة الصحية تحدد الأكل الصعب إرضاؤه لدى الأطفال دون سن 10 سنوات، والتي تستند في معظمها إلى تقارير الوالدين والمراجعات.

وجدوا أنّ أسلوب الأبوة والأمومة الأكثر استرخاء، وتناول الطعام معاً كأسرة واحدة وإشراك الطفل في إعداد الطعام كلها تقلل من احتمال الأكل صعب.

على العكس من ذلك، فإنّ الضغط على الطفل لتناول الطعام، والأبوة والأمومة الصارمة للغاية وتقديم مكافآت لتناول الطعام، مثل القدرة على مشاهدة التلفزيون، جعل جميع الأطفال يأكلون الخضروات بطريقة أكثر صعوبة.

وقد أجريت الدراسة من قبل الباحثين في جامعة صن شاين كوست (USC)، وجامعة جنوب أستراليا وجامعة كوينزلاند، ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

لقد قدموا بعض أهم النصائح للآباء والأمهات الذين يعانون مع أطفالهم، بما في ذلك جدولة أوقات الوجبات العادية، وإشراك الأطفال في إعداد الطعام وإزالة المكافآت أو الرشاوى أو العقوبات.

كما يشددون على أهمية إيقاف تشغيل التلفزيون وحظر الشاشات من أي نوع من طاولة الطعام، بما في ذلك الهواتف الذكية.

وقالت الباحثة الرئيسية وطالبة الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا لين شيلمان: “بالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم صعوبات مع أطفالهم، يمكن أن تكون أوقات الوجبات مرهقة بشكل خاص، حيث أن تناول وجبة العائلة والأكل الصعب إرضاءه ليس إنجازا صغيراً”.

“بعض العائلات لديها أطفال يقلبون أنوفهم لأي نوع من الخضراوات. وآخرون منهم يتعاملون مع الأطفال الذين يكرهون بعض القوام أو ألوان الطعام.”

“بعض هذه التفضيلات تتعلق بخصائص الطفل أو شخصيته، والتي يصعب تغييرها، على الإطلاق. ولكن هناك عوامل خارجية أخرى يمكن أن تساعد في تقليل مشاكل تناول الطعام عند الأطفال.”

“إنّ تناول الطعام معاً كأسرة واحدة، مع الأشقاء، وتناول وجبة واحدة في وقت منتظم ساعد على تقليل هياج الطعام، كما ساعد أيضاً إشراك الطفل الصعب في تحضير الوجبة، إما عن طريق المساعدة في اختيار القائمة، أو المساعدة في إعداد الوجبة.

“ومع ذلك، إذا تم السماح للأطفال الصعب إرضاءهم بتناول الطعام أمام التلفزيون، أو إذا تمت مكافأتهم على تناول أطعمة معينة، فإنّ هذه السلوكيات كان لها تأثير سلبي على الأطفال الذين يصعب إرضاءهم.”

في دراستهم، يحدد المؤلفون العديد من ميزات أكلة الطعام النموذجية، بما في ذلك تقليل تناول الطعام، وتقليل تفضيل الخضروات، ورفض الأطعمة الجديدة، وتفضيل مجموعة محدودة من الأطعمة ورفض الطعام على أساس الملمس.

وشملت السلوكيات النموذجية للأطفال الذين تم تحديدهم كأطفال من الصعب إرضاءهم، تناول الطعام بشكل أبطأ أو لديهم وقت تغذية أطول، وتجنب أوقات الوجبات و “فحص الأطعمة”.

ومن المثير للاهتمام، أنّ الأطفال الذين يصعب إرضاءهم “كانوا في كثير من الأحيان من الذكور البكر الذين يعانون من نقص الوزن”، كما يدعي المؤلفون، نقلا ًعن العديد من الدراسات المختلفة في تحليلهم.

بالإضافة إلى الشخصية الفردية لكل طفل، فإنّ التوتر، الذي يحدث غالباً بسبب تصرفات الوالد مثل الصراخ، هو عامل آخر يمكن أن يفسر سبب كون الأطفال يصعب إرضائهم في الأكل.

الأهم من ذلك كله، يجب على الآباء تجنب تماماً محاولة فرض وجبات الطعام في أفواه أطفالهم، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مثل عدم تناول بعض الأطعمة مدى الحياة.

“عندما يكون لديك طفل من الصعب إرضاءه، يكون الأمر مرهقاً جداً لأحد الوالدين أو مقدمي الرعاية، فهم يتساءلون إلى الأبد عما إذا كان طفلهم يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، وما يكفي من الطعام، وغالباً ما تكون زيادة الوزن غير كافية”، قال المؤلف المشارك الدكتور آن كينيدي بيهر في جامعة جنوب أستراليا.

“ومع ذلك، من المهم أن نفهم أنّ القلق أو الإجهاد بشكل علني يمكن أن يساهم في الواقع في زيادة الأكل الصعب إرضاءه.”

‘إنّ الأبوة الإيجابية، بغض النظر عن مدى صعوبتها في مواقف معينة، هي أفضل خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى الأطفال الذين يتناولون الطعام بصعوبة.”

في وقت سابق من عام 2021، أفاد علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا أنّ مضاعفة كمية الخضروات على طبق العشاء أدى إلى تناول الأطفال 68 في المائة من الخضراوات.

في تجاربهم، زاد الأكاديميون كمية الذرة والبروكلي على أطباق الأطفال التي يتم تقديمها في وجبة من 60 إلى 120 جراماً لكنهم أبقوا بقية الطعام على الطبق بنفس الحجم.

ومن المثير للاهتمام أنّ توابل الخضار بالزبدة والملح لم تؤثر على معدلات استهلاك الأطفال.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد فريق آخر من الباحثين أنّ المواد الكيميائية في أفواه الأطفال قد تكون وراء كراهيتهم لخضروات البراسيكا، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط.

إنّ الإنزيمات التي تنتجها الخضروات تتفاعل مع البكتيريا في الفم وتنتج رائحة كريهة، كبريتية، وفقاً للخبراء. وفقاً لمسح التغذية والنشاط البدني الأسترالي، فإنّ معظم الأطفال لا يستوفون إرشادات النظام الغذائي والتغذية الموصى بها.

في المملكة المتحدة، تقول الخدمات الصحية الوطنية أنّ الأطفال يجب أن يتناولوا خمسة حصص على الأقل من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضار يومياً، ولكن قد يختلف حجم هذا الجزء مع تقدم العمر وحجم الجسم ومستويات النشاط البدني.