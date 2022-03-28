طفل بريطاني يستيقظ من النوم ويقفز من النافذة

تعافى طفل صغير بعد دخوله المستشفى إثر سقوطه من نافذة غرفة نوم في الطابق الأول، تركت مفتوحة من قبل الوالدين بغرض التهوية في الطقس الحار،

وقالت والدة الطفل إنها تشعر بالذنب بسبب الحادث الغريب، وتقول تفاصيل الحادث: “استيقظ الصبي البالغ من العمر 18 شهرًا من سريره وتمكن من التسلق قبل أن ينزل من غرفة نوم في الطابق الأول إلى الشارع”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطفل قد صعد على سرير والديه ثم فوق اللوح الأمامي وانقلب من النافذة المفتوحة.

وأوضحت الأم ميكايلا: “من الصعب أن تكون أبًا في بعض الأحيان، كان والده يفحص دائمًا النافذة مغلقة ولكن هذه المرة لم يفعل ذلك، هذا ما يجعل هذا حادثًا”، كما أكملت: “النافذة مغلقة 99٪ من الوقت ولكن بسبب الطقس المشمس ، تم تهوية الغرفة قبل قيلولة الطفل، مما جعلنا نعتقد أنه مقفل”.

وأضافت: “نحن نعلم أن لدينا الكثير لنتعامل معه فيما يتعلق بأسئلة الشرطة ، لقد تحدثنا معهم بالفعل! لذلك نشعر بالتأكيد أنه خطأنا”.

وقالت أعلم أنني لا أصدق أنه عيد الأم ونحن في المستشفى مرعوبون مما سيحدث لولدنا ولنا! أنا حقًا أبذل قصارى جهدي لأكون أفضل أم له،وأضافت أن ابنها بخير ولكن مصاب ببعض الكدمات الشديدة .