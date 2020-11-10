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طفل عمره 6 أعوام يدخل “غينيس” كأصغر مبرمج كمبيوتر في العالم

منذ دقيقتين
الطفل إرهام أوم تالسانيا

الطفل إرهام أوم تالسانيا

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لم يتوقع طفل هندي من أن شغفه بألعاب الفيديو ،وتعلمه أساسيات ومبادئ البرمجة سيقوده لدخول موسوعة غينيس.

ودخل الطفل الهندي إرهام أوم تالسانيا 6 أعوام موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مبرمج كمبيوتر على مستوى العالم.

ونشرت صحف ومواقع عدة، مثل: ”إنديا نيوز فاست“، و“تايمز أوف إنديا“، أن إرهام أوم تالسانيا، وهو طفل يبلغ من العمر 6 أعوام فقط، ويعيش في مدينة أحمد أباد الهندية، قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم.

واجتاز ”تالسانيا“ امتحان مايكروسوفت وحصل على الشهادة في مركز Pearson VUE.

وقال ”تالسانيا“ إنه بدأ في استخدام الأجهزة اللوحية وهو في سن عامين، وقام والده وهو مهندس برمجة، بتعليمه مبادئ البرمجة، وفي عمر الثلاث سنوات اشترى أجهزة تعمل بأنظمة iOS و Windows Home، وبعدها بدأ والده بتعليمه لغة البرمجة Python.

وأضاف أنه بمجرد استلام شهادة تعليم لغة البرمجة من معهد Python، بدأ في إنشاء ألعاب فيديو صغيرة، وبعدها بمرور فترة طلب المعهد منه نماذج للعمل، وبعد عدة أشهر دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوضح ”تالسانيا“ أنه يرغب بأن يصبح رائدًا للأعمال لمساعدة الجميع، وينشئ العديد من التطبيقات وألعاب الفيديو، ويبتكر الرموز التشفيرية، إضافة إلى رغبته بمساعدة المحتاجين.

وقال ”أوم تالسانيا“ إن طفله أبدى شغفه بالأجهزة وألعاب الفيديو في سن صغيرة، ما دفعه لتعليمه أساسيات ومبادئ البرمجة، وبعدها بدأ بنفسه في تصنيع ألعاب فيديو صغيرة.

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