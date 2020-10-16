استمع لاذاعتنا

طفل لا يتجاوز الـ 12 عاما يعثر على هيكل ديناصور عمره 69 مليون سنة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 1:04 صباحًا
هيكل عظمي لديناصور

هيكل عظمي لديناصور

A A A
طباعة المقال

بدون معدات أو شهادات ولا حتى خبرة، وحده الفضول الطفولي يصنع العجائب، تماما كما حدث مع الطفل الكندي نايثان الذي يبلغ من العمر 12 سنة فقط، حيث عثر على هيكل ديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عام أثناء تنزهه برفقة والده.

وذكرت وسائل إعلام أن الصبي ناثان هروشكين كان في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا، في كندا في شهر يوليو/تموز، حين رأى عظاما تبرز من صخرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن ناثان هروشكين، قوله إنه حين أبصر العظام للمرة الأولى، ظل عاجزا عن الكلام، وتابع: “لم أشعر بحماس كبير…كنت في صدمة كبيرة، لقد عثرت فعلا على عظام ديناصور”.

واهتم نايثان بالديناصورات منذ كان في السادسة من عمره، وطالما قصد مع والده محمية كندا الطبيعية في “بادلاندز” في ألبرتا.

وقبل عام، وجدا بقايا صغيرة من حفريات رجح والده آنذاك إنها تساقطت من صخور في الأعالي. فقرّر ناثان معاينة المكان هذا الصيف. وكانت العظام تبرز على جانب التل.

وذكرت “بي بي سي” أنه عندما نادى نايثان والده، قائلا: “أبي، عليك أن تصعد إلى هنا”، عرف الأب من نبرة صوت ابنه أنه وجد شيئا.

وقال والده ديون هروشكين إن “العظام ظهرت حرفيا كأنها مصنوعة من الحجر. بدت كأنها نهاية عظم الفخذ، وكانت بارزة من الأرض”.

يدرك ناثان أن الحفريات محمية بموجب القانون، لذا حين عاد إلى المنزل، دخل إلى موقع متحف رويال تيريل في ألبرتا، المعني بدراسة الحياة ما قبل التاريخ ثم طلب منه أن يرسل صورا وأحداثيات الموقع، فقام بذلك.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

زين الدين زيدان
هل يحاول زيدان ضم ميسي لريال مدريد ؟
دولة الإمارات
للمرة الاولى … فيلم هوليوودي يصور كاملا في دولة الإمارات
النجم كريستيانو رونالدو
صورة لكريستيانو رونالدو تظهر تحديه لفيروس كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة
كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟
ازدادت فرص العمل عن بعد مع انتشار فيروس كورونا حول العالم
خبر سار … هذه الدول تمنحك تأشيرة طويلة الأمد
نفس الصحراء
ظاهرة غامضة … ما هي قصة الهياكل التي ظهرت قبل 20 عاما في صحراء مصر؟