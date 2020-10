طفل لا يتجاوز الـ 12 عاما يعثر على هيكل ديناصور عمره 69 مليون سنة

بدون معدات أو شهادات ولا حتى خبرة، وحده الفضول الطفولي يصنع العجائب، تماما كما حدث مع الطفل الكندي نايثان الذي يبلغ من العمر 12 سنة فقط، حيث عثر على هيكل ديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عام أثناء تنزهه برفقة والده.

وذكرت وسائل إعلام أن الصبي ناثان هروشكين كان في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا، في كندا في شهر يوليو/تموز، حين رأى عظاما تبرز من صخرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن ناثان هروشكين، قوله إنه حين أبصر العظام للمرة الأولى، ظل عاجزا عن الكلام، وتابع: “لم أشعر بحماس كبير…كنت في صدمة كبيرة، لقد عثرت فعلا على عظام ديناصور”.

