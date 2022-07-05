الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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طلاق بيكيه وشاكيرا.. معركة جديدة بينهما

منذ 20 ثانية
بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن تطورات جديدة يشهدها انفصال الثنائي الشهير، النجمة العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه واحتدام العلاقة بينهما حول الوصاية القانونية على الطفلين ميلان وساشا.

وفي التفاصيل، شرحت الصحيفة أن بيكيه يريد الوصاية القانونية على الطفلين، وقد اتخذ بالفعل الخطوة الأولى نحو ذلك، بعدما قررت شاكيرا نقل الطفلين معها إلى ميامي، لأنها تشعر بالوحدة في برشلونة وليس لديها أي أصدقاء في البلاد.

ولكن بيكيه يرغب في أن يبقى الأطفال في كاتالونيا بإسبانيا، وهو المكان الذي نشأوا وعاشوا فيه حتى الآن، وقرر المباشرة رسمياً في معركة قانونية ضد شاكيرا.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه استعان بمحامٍ متخصص في تسوية دعاوى الانفصال، في حين اختارت المغنية محامي الأسرة.

ويشار إلى أن شاكيرا لفتت الأنظار مؤخراً بظهورها مع شاب مجهول أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج على أحد الشواطئ، وقد نشرت صحيفة “الديلي ميل” صوراً مختلفة للمغنية والشاب.

وأضافت: “كانت شاكيرا تبتسم عندما ذهبت لركوب الأمواج في إسبانيا مع صديقها الوسيم وابنها ميلان”.

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