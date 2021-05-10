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طلاق جديد سيحصل ضمن العائلة الملكية البريطانية

10 - مايو - 2021
آخر تحديث: 10 - مايو - 2021 6:13 مساءً
بريطانيا

بريطانيا

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كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، عن طلاق جديد سيحصل ضمن العائلة الملكية البريطانية في الأيام المقبلة.

وذكر موقع “newsbreak” أن حفيد ​ملكة بريطانيا،​ ​بيتر فيليبس،​ وزوجته قررا التوجه إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.

وبحسب الموقع، سيتم النظر في قضية طلاق الزوجين الملكيين في الأسبوع المقبل أمام قاضي المحكمة العليا السيد جاستس بيل، بالرغم من أن الاجتماع سيحدث عن بعد بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وكان بيتر ابن ​الأميرة آن​ فيليبس والده الكابتن مارك فيليبس، قد أعلن انفصاله وزوجته عن بعضهما البعض في شهر فبراير الماضي، لكنهما كانا يعيشان منفصلين منذ أواخر عام 2019.

والتقى بيتر فيليبس بزوجته الكندية ​أوتم فيليبس​ في عام 2003 وتزوجا في عام 2008 وأنجبا إبنتين؛ هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، واتفقا على انهاء زواجهما وديا بعدما أبلغا الملكة والقصر الملكي في وقت سابق.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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