طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال

نفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، شائعة ارتباطها وزواجها قريبًا من مؤدي المهرجانات عمر كمال كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، على أحد متابعيها على إنستغرام بعدما سألها عن حقيقة زواجها.

ردت على أحد متابعيها بعدما سألها عن حقيقة زواجها، وأكدت عبر ستوري على حسابها أنها سينغل حاليا.

فاجأت الفنانة ندى الكامل جمهورها، وظهرت من جديد على إنستجرام بعد اختفائها فترة كبيرة، وقامت بالاعجاب بصورة نشرها الفنان عمر كمال على صفحته أمام البحر.

يأتي هذا بعدما حذفت ندى الكامل كل صورها من انستجرام واختفت فترة كبيرة عن التفاعل مع جمهورها.

وفي وقت سابق وفي رسالة غامضة قامت بنشرها ندى، وذلك عبر حسابها الشخصي “إنستغرام”، أعلنت فيها تعليق نشاطها على مواقع التواصل، بشكل مؤقت.

وأكدت في منشور على صفحتها أنها ستأخذ استراحة من السوشيال ميديا، كاتبة “لا شيء في داخلي سوى الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الهروب.. والأهم أنني لن أغفر لمن شارك في تعذيبي”.

فيما اعتبر مغردون أن الرسالة غير المباشرة موجهة إلى طليقها!