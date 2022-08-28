الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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طليقة شريف منير توجه رسالة الى منتقديها

منذ 38 دقيقة
الفنان شريف منير وزوجته لورا

الفنان شريف منير وزوجته لورا

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وجهت لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، رسالة جديدة لمتابعيها بعد الرسائل الأخيرة التي وجهتها لابنتيها وكشفت من خلالها عن رفضهما لمقابلتها.

وقالت لورا، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”: “شكرًا لكل من دعمني نفسيًا وحس بإحساس الأم وبقول للقلة القليلة عديمي الإنسانية إن تعليقاتكم ما كانت سوى شوية تراب في الهوا”.

وأضافت: “قررت أشيل البوست لأن مش هسمح إن صفحتي تبقى ساحة لبعض المتطرفين دينيًا وبقولهم روحوا ناقشوا تطرفكم في حتة تانية”.

وحذفت لورا مقطع الفيديو، الذي نشرته منذ أيام، ووجهت خلاله رسالة قاسية لابنتيها “فريدة وكاميليا” من الفنان شريف منير.

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!”.

أضافت: “بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.

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