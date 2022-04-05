طليقة معتصم النهار تغرّد عن الغدر.. فمن تقصد؟

لا تزال تداعيات أزمة طلاق الممثل السوري، معتصم النهار، من زوجته لين برنجكجي، والذي وقع قبل أسابيع، مستمرة.

فرغم إعلان الانفصال النهائي فإن الطرفين التزما الصمت بخصوص الأسباب، باستثناء بعض التطورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إلغاء متابعة بعضهما البعض عبر إنستغرام، خرجت لين عن صمتها ونشرت عبر خاصية ستوري في إنستغرام، منشورا اعتبره البعض رسالة واضحة لطليقها.

وباقتباس اعتبرت به أن “الحب يذهب بعد الأذى”، أثارت جدلاً واسعا بين الجمهور، الذي اعتبر كلامها دليلا على ما حدث مع طليقها.

وكتبت: “الحمدلله الذي يُذهب الحبّ إذا حلَّ الأذى، ويسهِّل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض”.

كما عبّرت في منشور آخر نشرته عبر حسابها الرسمي، أن اختيار ذاتها هو الربح الأكبر بالنسبة لها، قائلة: “سيكون اختيارك لنفسك أحد أكبر عوائدك”.

يذكر أن إخفاء أسباب الطلاق دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتخمين بأن برنجكجي قد تعرضت للغدر من قبل طليقها معتصم النهار وهو ما أنهى علاقتهما، وأن الاقتباس أكبر برهان على ذلك.

وكانت معلومات كثيرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة عن أسباب الطلاق أفادت بأن الخلافات ليست جديدة بل هي نتاج تراكم لسنوات.

في حين لم يتطرّق الفنان السّوري معتصم النهار إلى الموضوع منذ إعلان الطلاق الذي وقع قبل أسابيع وتم تثبيته في محاكم سوريا.