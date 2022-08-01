طليق جينيفر لوبيز: لن يدوم زواجها من بن أفليك

أثارت تصريحات طليق المغنية العالمية جينيفر لوبيز الجدل في الآونة الأخيرة بعدما أكد أن زواجها من الممثل الأميركي بن أفليك لن يدوم طويلاً.

ووفقاً لما ذكره موقع “الصفحة السادسة”، قال أوجاني نوا عن زواج لوبيز وبن أفليك: “أتمنى لهما الأفضل، لكنني لست مقتنعاً بأنهما سيستمران معاً”.

وتابع: “ترغب جينيفر في أن تكون في حالة حب دائماً، وخطبت ست مرات. يعد بن زوجها الرابع. وعندما كنت الأول أكدت لي أنني حب حياتها”.

وأضاف: “في الليلة الأولى من زواجنا، قالت لي إننا سنكون معاً للأبد. كانت أجمل امرأة رأيتها على الإطلاق. في البداية، لم يكن لدي أي فكرة عمن كانت في الحقيقة”.

ويبدو أن زواج لوبيز الأول عام 1997 لم يخلُ من المشاكل والمصاعب فقد حاول نوا الابتعاد والنسيان مع مرور الزمن. وشرح قائلاً: ” لقد وقعنا في الحب عندما كانت مشهورة جداً وخلال زواجنا، أصبحت نجمة عالمية”.

وأردف: “لسنوات كان من المؤلم التكلم عن علاقتنا. كنت فقط أريد الابتعاد وعيش حياتي. ولكن عندما عرفت أنها تزوجت من بن، وهو رجل جيد، عادت كل مشاعري وذكرياتي مرة أخرى”.