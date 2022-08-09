طليق رجاء حسين يكشف عن وصيتها الاخيرة له

كشف الفنان سيف عبد الرحمن أثناء مشاركته فى تشييع جثمان زوجته السابقة رجاء حسين عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقال سيف عبد الرحمن عن وصية طليقته القديرة رجاء حسين في تصريحات صحفية قائلًا:” قالت ادفنوني بسرعة، وكانت عايزة تدفن في مقابر أسرتها مع والدتها، وأوصتني على ابنتنا أمل.. ومطلبتش مننا نعمل لها عزاء”.

ولدت رجاء حسين في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة).

وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية، ومن اعمالها المسرحية عاذب وثلاث عوانس.