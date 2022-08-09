الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طليق رجاء حسين يكشف عن وصيتها الاخيرة له

منذ 42 دقيقة
سيف عبد الرحمن وزوجته السابقة رجاء حسين

سيف عبد الرحمن وزوجته السابقة رجاء حسين

A A A
طباعة المقال

كشف الفنان سيف عبد الرحمن أثناء مشاركته فى تشييع جثمان زوجته السابقة رجاء حسين عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقال سيف عبد الرحمن عن وصية طليقته القديرة رجاء حسين في تصريحات صحفية قائلًا:” قالت ادفنوني بسرعة، وكانت عايزة تدفن في مقابر أسرتها مع والدتها، وأوصتني على ابنتنا أمل.. ومطلبتش مننا نعمل لها عزاء”.

ولدت رجاء حسين في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة).

وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية، ومن اعمالها المسرحية عاذب وثلاث عوانس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

"ريو فرديناند" و "كريستيانو رونالدو"
أسطورة مانشستر يونايتد يوجّه للنادي نصيحةً بشأن مستقبل رونالدو
سيرخيو روميرو
عن طريق بوكا جونيورز.. روميرو يعود إلى الأرجنتين
فرينكي دي يونغ
دي يونغ غاضب من برشلونة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان