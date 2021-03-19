طليق كيم كادراشيان “كاني ويست” يصبح أغنى رجل أسود في أمريكا !

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية مقدار ثروة مغني الراب الأمريكي كاني ويست الصافية، والتي تضاعفت الآن 6 مرات لتصبح 6.6 مليار دولار.

وبهذا أصبح ويست أغنى شخص أسود في أمريكا، متفوقا على مؤسس شركة Vista Equity Partners روبرت سميث، وديفيد ستيوارد، مؤسس شركة World Wide Technologyوالإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري واللاعب مايكل جوردان.

وترتبط الغالبية العظمى من ثروة مغني الراب البالغ من العمر 43 عاما بأعماله في مجال الملابس والأحذية الرياضية، حيث تبلغ القيمة المجمعة لشراكة شركة الأحذية الرياضية الخاصة به Yeezy مع ”أديداس“ وخط ملابسه مع شركة Gap، ما بين 3.2 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار.

ويمتلك ويست حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول الأخرى، بما في ذلك استثماره في خط الملابس الخاص بزوجته كيم كارداشيان، التي تطلب الطلاق حاليا.

فضلا عن ذلك، تبلغ قيمة كتالوج الموسيقى الخاص بويست حوالي 110 ملايين دولار، كما يمتلك 122 مليون دولار نقدا.

وأعلنت شراكة Gap and West في يونيو الماضي، كما وسعت ”أديداس“ شراكتها مع ويست في عام 2016، واعتبرت التعاون معه أهم شراكة تم إنشاؤها على الإطلاق، وتباع أحذية ويست الرياضية في غضون دقائق من طرحها للبيع عبر الإنترنت.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت مجلة ”فوربس“ في أبريل الماضي، أن صافي ثروة ويست يبلغ 1.3 مليار دولار، إلا أن ”بلومبيرغ“ استشهدت بتقرير مصرف UBS الذي قام بحساب الجزء الأكبر من ثروته.

وبعد ساعات من تقرير ”بلومبيرغ“، قامت مجلة ”فوربس“ بالتشكيك في ثروته البالغة 6.6 مليار دولار، حيث قالت إن رقم ”بلومبيرغ“ غير صحيح، بناء على الحسابات الخاصة بهم، وإن ثروته تقدر بأقل من ثلث ذلك المبلغ، تحديدا 1.8 مليار دولار.

ويعتمد تقرير ”بلومبيرغ“ على البيانات المصرفية التي تتوقع إيرادات كبيرة من خط Yeezy، بما في ذلك خط Yeezy Gap الذي لم يتم إطلاقه بعد.

وذكرت مجلة ”فوربس“ أن هذه البيانات تعتمد على تقييمات مستقبلية، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر هذه الخطوط في تحقيق أرباح.

يُذكر أن زوجة كاني ويست، النجمة كيم كارداشيان تقدمت بأوراق انفصالها عنه الشهر الماضي، وبموجب الطلاق، طلبت كيم حضانة مشتركة لأطفالها الأربعة، فضلا عن تقسيم ثرواتهما وتسوية الممتلكات بينهما.