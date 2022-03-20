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طليق منه عرفة يكشف عن سبب انفصاله عنها.. وما علاقة اشرف زكي

20 - مارس - 2022
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 12:44 مساءً
منه عرفة وطليقها

منه عرفة وطليقها

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كشف محمود المهدي طليق الفنانة منه عرفة، عن سبب انفصاله عنها ليحدث الانفصال بعدها بشكل مفاجئ، وقال محمود المهدي إن هناك شخصا تسبب في الانفصال بينهما، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتوضيح الحقائق وكل شيء الفترة المقبلة.
وأضاف المهدي في استوري عبر حسابه الخاص في “انستجرام”: أما عن الحياة الخاصة مش هدخلها السوشيال وبتمنى الخير والله لأي حد وربنا يوفق الجميع للخير ويهدينا جميعاً.

وأكد مهدي أن منة عرفة وقفت معه، مشيرًا إلى أن انفصالهما ظروف خارجة عن إرادتها، مضيفاً: أي حد لو عرف هيعذرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينها.
مشيراً في السياق ذاته، أنه لم يتزوج من منة عرفة بغرض الشهرة، لافتاً إلى أن الدليل على ذلك أنه كان يرفض الإعلان عن خبر خطبتهما في البداية حتى الانتهاء من تصوير فيلمهما لكن تم تسريب الصور، وكان محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية قبل نحو أسبوعين، وذلك على خلفية اساءته للفنانة إلهام شاهين وتدخل نقيب النهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يعلن فيها المهدي انفصاله عن منة عرفة، حيث أعلن انفصالهما في شهر نوفمبر الماضي، وكان الثنائي قد تمت خطبتهما في شهر مايو الماضي، وعقد قرانهما بشكل مفاجئ في شهر يوليو الماضي، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، بحضور الأسرة والأقارب.

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